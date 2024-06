Come avere il set esclusivo LEGO Jules Verne, disponibile solo per pochissimi giorni

Amate i libri di Jules Verne? Allora non potete farvi sfuggire il set LEGO a tema, ma non sarà facile

Avete mai desiderato fare il giro del mondo o esplorare gli abissi? Allora non potete farvi sfuggire il set LEGO "Omaggio ai libri di Jules Verne". C'è però un problema: il set non è ancora disponibile per l'acquisto, ma potete averlo gratuitamente come omaggio, se siete una certa tipologia di utenti e rispettate determinate condizioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, oltre a ricordarvi il nostro approfondimento su come comprare LEGO sullo shop ufficiale.

Il set Omaggio a Jules Verne

Il set Omaggio a Jules Verne (#40690) è un set composto da 351 pezzi destinato agli esploratori da 12 anni in su che si ispira ai romanzi più famosi dello scrittore, come Il giro del mondo in ottanta giorni, Ventimila leghe sotto i mari e Cinque settimane in pallone. Il kit, che una volta completato misura 11 cm di altezza, 15 cm di larghezza e 14 cm di profondità, include dettagli tratti da 3 dei romanzi più amati di Verne, oltre a una minifigure dell'acclamato romanziere francese. Qui trovate il collegamento sullo shop LEGO, dove potrete acquistarlo a breve al prezzo di 24,99 euro. Per il momento, potrete ottenerlo come omaggio, andiamo a vedere come.

Come ricevere il set Omaggio a Jules Verne

Per ottenere il set Jules Verne in omaggio, dovrete essere iscritti al programma LEGO Insiders, a cui possono iscriversi tutti gli utenti maggiorenni da qui, ed effettuare una spesa di almeno 150 euro sullo shop LEGO, presso i LEGO Store e per gli ordini telefonici. Attenzione, l'omaggio è disponibile solo fino al 23 giugno 2024, come indicato nella pagina dedicata agli omaggi con l'acquisto, ma se leggete i Termini e le condizioni, al secondo paragrafo viene indicato che la stessa offerta è valida anche dal 24 al 30 giugno 2024, quindi in teoria potrete approfittarne fino a quel giorno. In ogni caso, è meglio sbrigarsi se siete interessati, perché l'omaggio è disponibile fino a esaurimento scorte. LEGO ribadisce che è possibile ricevere un solo set per famiglia e che l'offerta non è valida per gli ordini Pick a Brick (Standard), per acquisti presso i parchi LEGOLAND, i LEGOLAND Discovery Center o i LEGO Store certificati.

Un omaggio meno esclusivo, anche per non Insiders: il Trofeo

Per chi non vuole iscriversi al programma Insiders o comunque intende spendere meno, c'è un altro omaggio, il set Trofeo (#40688) da 157 pezzi. Disponibile con acquisti di almeno 65 euro per i temi LEGO City, Classic, Friends, NINJAGO e DREAMZzz fino al 27 giugno, il set del valore di 12,99 euro è un regalo celebrativo per bambini dai 7 anni in su, completo di quattro tessere più piccole con adesivi per rappresentare il primo posto, i giochi, la musica e lo sport, cinque adesivi più grandi con messaggi diversi ("Migliore mamma", "Miglior papà", "Miglior amico", "Campione"e "Congratulazioni"), oltre a un nastro con dettagli personalizzabili in una varietà di colori.