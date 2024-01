Per coltivare i ricordi non c'è niente di meglio del nuovo set LEGO Albero genealogico

Si può discutere se sia o meno un albero genealogico nel vero senso del termine, ma il nuovo set LEGO Albero genealogico (21346) è sicuramente un'idea perfetta per avere sempre in bella vista i propri ricordi più importanti, facendoli crescere insieme al mutare delle stagioni (a proposito, sapete che potete accumulare punti LEGO Insiders scansionando i manuali? Ecco come fare). Gruppo LEGO Fan Italia

Il set per adulti, vincitore del concorso LEGO Ideas x Target del 2022 intitolato "Cosa significa per te la famiglia?", è stato ideato dal creatore filippino Ivan Guerrero (conosciuto come Bulldoozer) ed è composto da 1040 mattoncini LEGO. Una volta completata, la struttura sarà alta 29 cm, per 18 cm di larghezza e 18 cm di profondità, e offrirà 16 supporti sospesi per esporre piccole foto, messaggi e altri ricordi di carta, oltre a un foglio adesivo per scrivere messaggi personali!

Ma non solo. Alla base dell'albero troverete un compartimento portaoggetti che contiene tanti elementi accessori, e vi permetterà di scegliere tra una selezione di fogliame stagionale da cambiare a seconda dell'umore o del periodo dell'anno, oltre a una serie di oggetti tra cui un aereo giocattolo e un aquilone da appendere tra i rami dell'albero, quattro casette per uccelli, due uccelli e una farfalla, filippina ovviamente. E per completare e personalizzare ulteriormente la vostra opera in continua evoluzione ci sono anche elementi floreali da posizionare sulla base color erba, oltre a tanti altri oggetti per personalizzare la scena, tra cui un binocolo, gelati, palloni da calcio, pattini a rotelle, una scala e una lente d'ingrandimento.