Con il set LEGO Arte Moderna potrete veramente dire "Potevo farlo anch'io"!

Allora dimostratelo! Il nuovo set LEGO Arte moderna (31210) vi permette di dare libero spazio alla vostra fantasia (a proposito, ecco come usare ProCreate su iPad ) creando un pezzo di arte astratta moderna su misura grazie ai suoi elementi colorati e di forma diversa, tra cui rettangoli, triangoli e cerchi.

Con il set LEGO Arte moderna non ci sono modi giusti o sbagliati di creare, e non avrete neanche delle istruzioni: potete sperimentare e divertirvi e se non sapete da dove iniziare LEGO vi ispirerà con immagini e suggerimenti.

Il set, destinato a utenti adulti e composto da 805 pezzi, una volta completato misurerà 32 cm di altezza e 20 cm di larghezza, e potrete appenderlo alla parete utilizzando il gancio incluso.