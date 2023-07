Il set LEGO Cinepresa omaggio a Walt Disney vi farà venire voglia di rivedere Bambi

In caso non l'abbiate intuito, LEGO sta festeggiando il centenario di Disney (a proposito, sapete come vedere Disney+ gratis?) con una serie di set a tema. L'ultimo è dedicato direttamente al Maestro in persona, con una vera e propria cinepresa d'altri tempi, una pellicola con le immagini di film storici, e addirittura la minifigure di Walt Disney che disegna!

Il set Cinepresa omaggio a Walt Disney (43230) per adulti è infatti un dettagliato set da collezione che contiene una cinepresa in stile vintage di ben 37 cm di altezza. Sul retro, c'è un pannello incernierato con una sorpresa e una striscia di pellicola che mostra le immagini di 20 film Disney storici. Il set inoltre contiene l'immancabile ciak da regista, 3 minifigure, 2 personaggi di animali LEGO (spoiler: Bambi e Dumbo) e una cinepresa multipiano con 3 schermi stampati che mostrano come è stato realizzato il cortometraggio Disney The Old Mill (Il vecchio mulino).

In caso vi chiediate perché sia stato inserito questo esempio, il motivo è che Il vecchio mulino fu un banco di prova per le tecniche di animazione poi utilizzate nei Classici Disney, e nel 1938 ha vinto l'Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione. Ma non è finita. La cinepresa ha anche una manovella girevole, un mascherino scorrevole e obiettivi che possono essere ruotati, mentre il ciak è dotato di asticella mobile.