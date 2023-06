Ecco un altro set LEGO da collezione prodotto in 60 esemplari che non potrete avere

Un fan fortunato ha tolto i veli al set LEGO Inside Tour di quest'anno, regalato a chi partecipa al viaggio dietro le quinte del quartiere generale di LEGO. Questi set, infatti, sono tra i prodotti più rari del Gruppo, dato che non sono disponibili all'acquisto su nessun mercato e poi perché sono prodotti in un numero estremamente limitato.

A svelare il set di quest'anno, prodotto in 60 copie, ci ha pensato lo youtuber Lars Conrad – conosciuto come Der Spielwaren Investor oppure The Toy Investor – che ha pubblicato immagini e video del prodotto esclusivo, numerato 4000040. Quest'anno LEGO ha realizzato una replica in mattoncini di un camion dei pompieri in legno degni anni '40, curato nel 2023 dal LEGO Design Master Henrik Andersen. Ad ispirare l'iniziativa, ci ha pensato direttamente il giocattolo originale, che è possibile ammirare nel museo del LEGO Group a Billund. A questo proposito, Stuart Harris, Senior Experience Designer di LEGO House, ha dichiarato: "Questa è l'unica cosa che è sempre stata nell'assortimento dal primo giorno fino ad oggi. Sono passati più di 90 anni ed è ancora una bella storia".