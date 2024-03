I set LEGO che si vendono davvero costano sempre meno

Per quanto riguarda le vendite al consumatore, sono cresciute del 4% nel 2023 rispetto al 2022, trainate secondo LEGO da una forte crescita negli Stati Uniti e nell'Europa centrale e orientale, che hanno compensato un calo in Cina dovuto al difficile contesto economico.

Numeri in calo rispetto all'anno precedente, quando è stato riportato un aumento del 12% delle vendite e un aumento del 17% delle entrate nel 2021, ma che devono essere considerati nella prospettiva di un mercato dei giocattoli in contrazione.

Le cose però non sono così semplici, in quanto c'è un altro aspetto da considerare. Christiansen ha infatti osservato come nonostante le crescite siano aumentate, il calo degli utili è causato anche da un calo del prezzo medio dei set acquistati in molti mercati.

Questo, spiega il manager, suggerisce che i consumatori comprano anche più set LEGO, ma quelli che costano meno. Secondo Christiansen si tratta di una normalizzazione del mercato dopo gli aumenti dei prezzi durante la pandemia, e che con 780 prodotti rappresentano adeguatamente tutti i livelli di prezzo.

Nondimeno, LEGO continua a sfornare set molto costosi, come la già nominata Gru cingolata (il set più costoso del 2023), anche se forse l'accenno alla pandemia potrebbe darci qualche indicazione sul futuro. Proprio in quel periodo l'azienda ha lanciato il suo kit più costoso, l'AT-AT da 849,99 euro, e non saremmo sorpresi se decidesse di concentrarsi maggiormente su kit più economici per migliorare la crescita.