È da vent'anni che lo aspettate: ora il set LEGO Stich è finalmente realtà

Dal 2002 Stitch è rimasto nei vostri cuori? Ora finalmente LEGO ha soddisfatto il desiderio più grande: un set che ritrae l'irresistibile personaggio del fortunatissimo film di animazione Lilo e Stitch di Disney (forse è il momento giusto per dare un'occhiata alla nostra guida su come comprare i LEGO sullo shop ufficiale !).

Il kit, composto da 730 pezzi, una volta completato sarà alto ben 20 cm ed è adatto per i bambini da 9 anni in su, ma anche per i più grandi che vogliono gridare al mondo la loro passione per l'indimenticabile personaggio.

La costruzione è estremamente semplice grazie all'app LEGO Builder, che consente di ingrandire e ruotare i modelli in 3D, salvare i set e monitorare i progressi.

Il set sarà disponibile dal 1° marzo 2024 al prezzo di 64,99 euro su LEGO store per 487 punti Insiders, ma al momento non è ancora preordinabile.