I set LEGO che usciranno di produzione entro fine anno: ultime possibilità per acquistarli

Entro la fine del 2023 LEGO smetterà di produrre alcuni dei suoi set, e di conseguenza usciranno anche dal commercio . C'è, come ogni anno, un continuo ricambio generazionale: di mese in mese arrivano tanti nuovi prodotti sullo store LEGO virtuale e nei negozi fisici, ma comunque alcuni modelli rimangono in commercio anche svariati anni prima di essere mandati in pensione. L'elenco che vi proponiamo è davvero lungo, tant'è che trovate all'inizio un indice navigabile nel caso voleste scoprire quali set saranno rimossi dal LEGO Store del tema che collezionate maggiormente. Pensate che solo del tema Star Wars saranno rimossi 25 set entro il 31 dicembre 2023, tra cui anche il Razor Crest e probabilmente anche il gigantesco AT-AT di quasi 7.000 pezzi . E LEGO City anche peggio, con 42 set pronti per il pensionamento.

I set LEGO più belli e famosi pronti al pensionamento

Prima dell'elenco vediamo alcuni dei modelli più celebri e apprezzati in procinto di andare in pensione entro la fine dell'anno.

Sempre tra i set classificabili come grandi e da collezione ci sono anche il Daily Bugle , il Tumbler di Batman e Piazza dell'Assemblea . Anche questi sono set molto cari, e probabilmente già nel corso di questo anno (o l'inizio del prossimo) saranno sostituiti da altrettanti modelli della stessa fascia di prezzo. Se non altro almeno per quanto riguarda Batman c'è già un degno erede: il set LEGO Batcave – Shadow Box .

Non solo: usciranno di produzione anche la casa di Mamma ho perso l'aereo , alcuni dei set Architecture più celebri (New York, Parigi e Londra), le recenti Speed Champions dedicate a 007 e Fast & Furious e persino il set Technic Lamborghini Sián FKP 37 .

Cosa significa che usciranno di produzione

LEGO smetterà di produrre e di commercializzare i set che troverete nell'elenco sottostante. Cosa significa? Che non li troverete più sul LEGO Store online o nei negozi LEGO, che siano LEGO Certified Store o Store ufficiali. Non significa però che saranno del tutto impossibili da trovare. Negozi di terze parti, come banalmente Amazon o negozi di giocattoli fisici, potranno ancora averli disponibili per un certo lasso di tempo. È però possibile che incappiate in aumenti di prezzo. La maggior parte dei set che trovate elencati di seguito rimarranno disponibili fino al 31 dicembre 2023 comunque, anche se alcuni risultano già esauriti, in produzione o con il bollino Difficili da trovare.

Da notare che tra i set LEGO che saranno ritirati a breve ce ne sono diversi che sono usciti nel corso del 2022.

Di solito i prodotti hanno un tempo di vita maggiore, ma per qualche motivo alcuni andranno in pensione anticipata. Si tratterà forse di modelli che hanno venduto poco? O di contratti temporanei, come nel caso della McLaren Formula 1 svelata a marzo 2022?