Per chi non lo sapesse, LEGO Ideas è un concorso che consente agli appassionati di ideare un set e proporlo alla comunità LEGO. I set che supereranno i 10.000 consensi passeranno la prima selezione e potranno essere scelti dal board panel di LEGO, che deciderà quelli che verranno effettivamente messi in commercio

Oggi è scaduto il primo periodo, che ha visto 35 set ricevere i 10.000 consensi entro il 2 settembre. Il prossimo periodo di selezione inizierà il 6 gennaio 2025.