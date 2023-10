Il set LEGO del Principe di Bel-Air potrebbe diventare realtà grazie al vostro voto!

LEGO è una certezza per milioni di appassionati in tutto il mondo, forte dei tantissimi set presenti sul mercato, i quali rendono i popolari mattoncini sempre più accattivanti per tutte le fasce di età.

Ma oltre ai set ufficiali che già conosciamo sul mercato, sappiamo che LEGO da ormai diverso tempo offre la possibilità agli appassionati stessi di proporre dei set inediti nati dalle idee di chiunque. Parliamo di LEGO Ideas, la piattaforma che prevede la realizzazione di set LEGO inediti in base al voto popolare.