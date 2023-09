I nuovi set LEGO Ideas in revisione: che sia l'anno di Taylor Swift?

La settimana scorsa, LEGO ha annunciato i set qualificati per il secondo round di revisione per LEGO Ideas, ovvero set non in commercio ma creati dagli appassionati e messi in vendita sulla piattaforma dopo aver superato due gradi di selezione. La prima di queste prevede il raggiungimento di 10.000 consensi tra gli utenti della comunità, e la seconda sarà soggetta al board panel di LEGO, che sceglierà i set che verranno effettivamente messi in commercio (sapete come accumulare punti Insiders scansionando i manuali?).

Per questa selezione, sono 49 i set che hanno raggiunto l'obiettivo dei 10.000 sostenitori tra l'inizio di maggio 2023 e il 4 settembre. Per questa seconda parte dell'anno, risaltano i set dedicati a Taylor Swift (ben 5, più del 10%!), forti anche del popolarissimo tour americano record di incassi.