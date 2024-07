Composto da 1497 pezzi, il set LEGO Lo squalo (#21350) cattura elementi chiave e personaggi del film in forma di minifigure LEGO , tra cui lo squalo "Bruce", la mitica barca Orca, il capo della polizia Martin Brody, il biologo marino Matt Hooper e il marinaio Sam Quint.

Chi non ha rabbrividito a sentire quella frase? Alla vigilia del cinquantesimo anniversario del film Lo squalo (1975), LEGO lancia il set LEGO Ideas dedicato (sapete come presentare un progetto LEGO Ideas ?).

Il set presenta minuziosi dettagli, come la cabina dotata di tetto rimovibile, un braccio regolabile, e molti accessori riconoscibili, dal revolver alla bussola, per passare dalla canna da pesca, all'arpione, alla lancia e ai famosissimi barili gialli.

Il set può essere posizionato su una base d'acqua di mare costruita in mattoncini con il modello di squalo LEGO che attacca la barca, con tanto di piastrella stampata con la famosa frase del capo Brody.

In alternativa, lo squalo può essere esposto separatamente dalla barca, sul proprio stand.

Una volta completato, il set misura 59 cm di lunghezza, 35 cm di altezza e 20 cm di profondità.

Il designer Johnny Campbell ha rivelato come Lo squalo sia il suo film preferito di tutti i tempi, e come volesse davvero ricrearlo in mattoncini.

Il set LEGO Lo squalo è disponibile a questo link dal 6 agosto al prezzo di 149,99 euro, ma gli iscritti a LEGO Insiders hanno diritto all'accesso in anteprima tra il 3 e il 5 agosto.