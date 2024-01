Il set LEGO che i bambini (e non solo?) stavano aspettando: ecco Peppa Pig!

Gli appassionati LEGO, i mattoncini più famosi al mondo, possono festeggiare l'arrivo di un nuovo set. Stavolta si tratta di un set che farà piacere ai più piccoli: parliamo infatti di Peppa Pig.

Il Gruppo LEGO, Hasbro e Merlin Entertainments hanno infatti collaborato per realizzare il set LEGO Duplo, la linea LEGO dedicata ai più piccoli che prevede mattoncini più semplici da assemblare, dedicato al personaggio del popolare cartone animato.

Il nuovo set LEGO Duplo arriva in occasione del 20° anniversario della prima messa in onda del cartone di Peppa Pig. Il popolare maialino infatti è dal 2004 che va in onda in oltre 180 paesi in tutto il mondo, facendosi amare soprattutto dai più piccoli. LEGO, Hasbro e Merlin Entertainments hanno deciso di celebrare quindi la sua popolarità con un set dedicato.

Al momento non sono stati condivisi particolari dettagli ufficiali in merito al nuovo set.

Ma grazie ad alcuni teaser trapelati online, abbiamo modo di vedere che nel set LEGO Duplo saranno presenti i personaggi principali di Peppa Pig, quelli che vedete qui sotto.