Gotta go fast: arrivano i cinque set LEGO a tema Sonic

Li avevamo intravisti già tre mesi fa, e ora LEGO lancia ufficialmente i nuovi set a tema Sonic The Hedgehog, l'amato porcospino super veloce di SEGA con cui il gigante dei mattoncini ha avviato una collaborazione dal 2021 (a proposito, sapete come farvi mandare pezzi rotti o mancanti?). L'occasione è la presentazione del nuovo gioco Sonic Superstars, in arrivo nell'autunno di quest'anno. Cinque sono le possibilità a vostra disposizione, con dimensioni e livelli di complessità per tutti i gusti, con richiami al mondo del popolare gioco come la Sfera della velocità, Green Hill Zone, l'aereo Tornado e gli amici del vostro beniamino tra cui Tails, Amy e Dr. Eggman. Andiamo a scoprirli tutti, ricordandovi che saranno disponibili dal 1° agosto ma potrete preordinarli sin da ora, mentre per quanto riguarda il gioco, che arriverà su PS5, PS4, Xbox X|S, Nintendo Switch e PC a partire da 59,99 euro, LEGO ha preparato un pacchetto di espansione a tema LEGO che vi permetterà di ottenere gratuitamente le skin LEGO Sonic e Dr. Eggman (questa disponibile per chi preordina il gioco).

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida della sfera di velocità (76990)

Sfida della Sfera di velocità, codice 76990, è un set da 292 pezzi per bambini dai 7 anni in su e include Sonic, l'iconica Motobug Badnik, l'amico di Sonic Flicky, e molti altri accessori per il gioco di ruolo, tra cui la Sfera di velocità con lanciatore, oltre all'arco, anelli d'oro, la rampa per testare la propria velocità, una sedia da spiaggia con hot dog e una console per DJ! Il set, che misura 4 cm in altezza, 14 cm in larghezza e 5 cm in profondità, costa 29,99€, e potete trovarlo a questo indirizzo.

LEGO Sonic the Hedgehog Laboratorio di Tails e Aereo Tornado (76991)

Il laboratorio di Tails e Aereo Tornado (76991), è invece un set da 376 pezzi che riguarda principalmente l'aereo e anche una facciata del laboratorio in cui i nostri eroi possono mettere a frutto il loro ingegno. Inclusi trovate un Sonic sdraiato su una poltrona, Tails, una Buzz Bomber e un minuscolo Clucky, e il set misura oltre 9 cm in altezza, 12 cm in larghezza e 9 cm in profondità. Il laboratorio di Tails e l'aereo Tornado costano 42,99€ e saranno disponibili dal 1° agosto prossimo direttamente sul LEGO Store.

LEGO Sonic the Hedgehog L’isola del soccorso animale di Amy (76992)

L'isola del soccorso animale di Amy (76992) è un set da 388 pezzi che presenta Amy e Tails, insieme a Crabmeat, Picky, Pocky e Flicky, oltre ad accessori con un tema spiaggia e delle aree nascoste, una delle quali si apre quando Amy colpisce un pulsante con un martello. L'isola del soccorso animale di Amy, che misura oltre 12 cm in altezza, 24 cm in larghezza e 17 cm in profondità, costa 52,99€, ed è in arrivo il 1° agosto sul sito LEGO.

LEGO Sonic the Hedgehog Sonic vs. Robot Death Egg del Dr. Eggman (76993)

LEGO Sonic the Hedgehog Sonic vs. Robot Death Egg del Dr. Eggman (76993) è un set da 615 pezzi che contiene 6 personaggi e diversi accessori, come la sfera della velocità di Sonic, il lanciatore e molti altri per aiutare Sonic a raccogliere informazioni per la sua missione, superare gli ostacoli e centrare le capsule con un colpo diretto. Il robot misura oltre 15 cm in altezza, 13 cm in larghezza e 9.5 cm in profondità, e il set, che sarà disponibile dal 1° agosto, costa 64,99€ ma è già prenotabile sul sito LEGO.

LEGO Sonic the Hedgehog Sfida del giro della morte nella Green Hill Zone di Sonic (76994