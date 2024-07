LEGO celebra la prima apparizione di Mario e Yoshi in pixel art, e puoi anche farli correre!

Chi non ama Yoshi di Super Mario? In occasione del Comic-Con 2024 che si sta tenendo in questi giorni a San Diego, LEGO ha svelato il nuovo set della linea Super Mario World, Mario e Yoshi (#71438). Un vero gioiello da esposizione in pixel art, che celebra la prima apparizione dei due personaggi: andiamo a scoprirlo, oltre a vedere quanto costa e quando potrete comprarlo.

Set LEGO Super Mario World: Mario e Yoshi

Il set LEGO Super Mario World: Mario e Yoshi è un tributo ai due personaggi storici del gioco a scorrimento laterale, e porta per la prima volta Yoshi nel mondo LEGO. Il set, costituito da 1215 pezzi, vuole rappresentare le immagini nostalgiche della prima generazione dei giochi Super Mario. Costruito in più strati per consentire effetti di animazione accattivanti, è dotato di due meccanismi: uno con maniglia per far correre Yoshi con Mario mascherato sulla schiena, e l'altro con manopola per far entrare e uscire la lingua di Yoshi, proprio come nel gioco.

Il modello, che fa parte della serie Adults Welcome come Il potente Bowser e la Pianta Piranha della linea LEGO Super Mario, è progettato per i fan LEGO che hanno vissuto Super Mario come una parte essenziale della loro infanzia. Il set Mario e Yoshi, dedicato quindi ai fan LEGO con più di 18 anni, include un'Action Tag, che consente di aggiungere un personaggio (venduto separatamente) LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach (dai set 71439, 71440 o 71441) per un'esperienza interattiva e vedere le loro reazioni digitali. Una volta completato, il set misurerà 40 cm di altezza, 26 cm di larghezza e 11 cm di profondità e sarà una divertente decorazione per la casa o l'ufficio.

Prezzo e disponibilità

Il set LEGO Super Mario World: Mario e Yoshi è disponibile per il preordine a partire da oggi tramite il sito LEGO.com, mentre l'arrivo sul mercato è previsto per il 1° ottobre 2024 nei LEGO Store, LEGO.com e presso i principali rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il prezzo è di 129,99 euro, e consente di ottenere 975 punti LEGO Insiders.

Per i veri fan LEGO

