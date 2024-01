Quale tra questi 42 set LEGO diventerà realtà? Ci sono anche LEGO Tesla e Ikea!

Andiamo a vedere alcune delle 42 proposte più interessanti di quest'ultimo round (in fondo all'articolo trovate l'elenco completo ) ricordandovi inoltre la nostra guida su come farsi mandare gratis pezzi LEGO rotti o smarriti .

Il pubblico questa volta ha premiato ben due set ispirati al mondo reale e che hanno come protagoniste due aziende che non hanno bisogno di presentazioni: parliamo dei set IKEA store modulare e del Tesla center .

Restando sul tema automobili, non possiamo non citare questa lussuosissima Rolls-Royce Phantom 1 "Phantom of Love" del 1926, composta da ben 2085 pezzi. Infine, per gli amanti del cinema e dei prodotti televisivi, segnaliamo ben cinque set particolarmente interessanti che sono riusciti a conquistare le preferenze della community. Parliamo di: THE A-TEAM: double heat dalla classica serie, Ralph Spaccatutto 10TH anniversary, Charlie e la fabbrica di cioccolato, il palazzo rosa di Coraline dal celebre film e l'iconico Krusty Burger da I Simpson.