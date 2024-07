Arriva il set LEGO Travel Moments per celebrare i vostri viaggi, ma non ditelo ai terrapiattisti!

Gli appassionati di LEGO (ecco come guadagnare punti LEGO Insider) non restano mai all'asciutto. La popolare azienda che produce i set di mattoncini più popolari al mondo ha appena svelato un nuovo set. Parliamo del set LEGO Travel Moments, perfetto per celebrare i viaggi fatti in famiglia. Il set LEGO Travel Moments è particolare perché apre la strada a facili ironie nei confronti dei terrapiattisti. E il motivo lo capite bene osservando le immagini del set che trovate nella galleria in basso. Andiamo a vederlo nel dettaglio.

I dettagli sul set LEGO Travel Moments

Questo nuovo set presentato da LEGO celebra la condivisione in famiglia e tra amici. Il tema principale è ovviamente il viaggio, e infatti l'elemento principale del set consiste in una mappa del globo in due dimensioni. Il set è costituito per permettere a diversi utenti, per un massimo di cinque, di collaborare insieme nella costruzione del set. Vi sono infatti istruzioni separate, sacchetti e componenti modulari. Il set permette anche di celebrare viaggi già trascorsi, e di ricordare momenti condivisi sempre durante i viaggi. Sarà infatti possibile esporre ricordi di viaggio, come foto, cartoline e souvenir tramite clip. I costruttori possono anche personalizzare le loro avventure segnando le destinazioni visitate su una mappa del mondo o taggando i viaggi futuri.

Come vedete dalle immagini, il set è stato concepito per poi essere esposto a parete, proprio come se fosse una mappa globale dei viaggi effettuati, e di quelli che invece sono in programma. Il set ha dimensioni pari a 14 cm di altezza, 49 cm di lunghezza e 31 cm di profondità. I pezzi che costituiscono il set LEGO Travel Moments ammonta a un totale di 1.231.

Uscita e prezzo di LEGO Travel Moments

Il nuovo set LEGO Travel Moments arriverà in Italia a partire dal prossimo 1 agosto, con spedizioni a partire proprio da questa data. Potrete però già preordinare il set, tramite lo store ufficiale LEGO, al prezzo di 149,99 euro. Qui sotto trovate il box per procedere subito all'acquisto.

Per saperne di più su LEGO

