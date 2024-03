Una delle novità più importanti dovute al Digital Markets Act dell'Unione Europea sarà la possibilità di installare marketplace alternativi su iPhone: la novità arriverà con iOS 17.4, insieme alla possibilità di avere browser con motori di rendering proprietari e altro ancora.

Tuttavia, quello che potrebbe essere il primo marketplace alternativo per iPhone potrebbe essere molto diverso da come ve lo aspettate: infatti, MacPaw ha annunciato Setapp per iPhone, con un lancio che potrebbe arrivare già ad aprile.

Per chi non lo conoscesse, Setapp è un servizio in abbonamento per MacOS, che ribalta il paradigma del marketplace: non si acquistano le singole app, ma si paga un abbonamento mensile (9,99€/mese) per poter scaricare tutti i software disponibili. L'approccio su mobile sarà identico, basato su una sottoscrizione mensile che permetterà di installare tutte le app disponibili sul marketplace, anche se non è ancora noto quanto costerà l'abbonamento.