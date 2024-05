Setapp Mobile è la nuova alternativa all'App Store: ecco come funziona

Un abbonamento per scaricare tutte le app che si vuole? È Setapp Mobile, il nuovo marketplace per iPhone lanciato ieri in beta

L'apertura di iOS a marketplace alternativi a causa del DMA (Digital Markets Act) sta dando i suoi frutti. Dopo AltStore PAL (ecco come scaricarlo e come funziona), da ieri è attivo Setapp Mobile, lo store di MacPaw che offre un nuovo modo per accedere alle app per iPhone: un piano in abbonamento.

Cos'è Setapp Mobile

Proprio come AltStore PAL, Setapp Mobile è un marketplace alternativo per iPhone che consente di scaricare le app al di fuori dell'App Store. Creato da MacPaw, Setapp Mobile è entrato nella beta pubblica ieri e funziona in modo molto diverso dallo store di Apple. Gli utenti Mac, ma anche di iPhone e iPad dal 2020, infatti conosceranno Setapp, una piattaforma che consente di scaricare più di 240 app, senza preoccuparsi di acquisti in-app, pubblicità o limitazioni, pagando un abbonamento di 9,99 dollari al mese. Tra le app più popolari del servizio, spiccano Bartender, CleanMyMac X e Yoink per il Mac, o NotePlan e Dropshare per iPhone. Il problema è che usare Setapp su iPhone è un'esperienza terribile, in quanto bisogna aprire Setapp in un browser, andare alla sezione delle app, da lì toccare il link per aprire l'App Store e poi installare all'app. Ma non è finita: bisogna poi tornare al proprio account Setapp e attivarlo. Con il DMA però questi problemi saranno risolti, perché Setapp Mobile consentirà di installare le app direttamente, senza passare dall'App Store.

I costi di Setapp Mobile

Al momento, MacPaw non ha diffuso il costo dell'abbonamento di Setapp Mobile, ma il servizio funzionerà come Setapp: un abbonamento mensile senza costi nascosti. Inoltre il costo dell'abbonamento coprirà la Core Technology Fee (CTF) di Apple, i 50 centesimi di euro che gli sviluppatori come MacPaw devono pagare ad Apple per ogni installazione annuale di Setapp Mobile. Apple addebita anche agli sviluppatori di app un CTF di 50 centesimi di euro per ogni installazione annuale di app oltre un milione, ma MacPaw ritiene che sia improbabile che il software sulla piattaforma raggiunga questa soglia. Al momento, comunque, la partecipazione alla beta (su invito) è gratuita.

Come funziona Setapp Mobile

Installazione Setapp Mobile. Fonte: The Verge

Per usare Setapp Mobile bisogna iscriversi alla lista d'attesa della beta a questo indirizzo e poi aspettare di essere invitati. Come abbiamo detto, la partecipazione iniziale è gratuita. Una volta ricevuto l'invito, la procedura di installazione è la stessa di AltStore PAL. Bisogna andare sul sito della piattaforma e seguire le indicazioni per installare lo store. A quel punto, avrete un elenco delle app che potrete usare. Al momento la lista è piuttosto limitata, e non ci sono categorie o raccomandazioni. Troverete 13 app, di cui 12 già disponibili nell'App Store: Focused Work, CleanMyPhone, SideNotes, Itemlist, Taskheat, MonAI, Mindr, NeatNook, Subjects, BasicBeauty, Optika, Downie e ClearVPN. MacPaw conferma che ci saranno oltre 30 app quando lancerà la beta aperta al pubblico, questa estate. Noterete subito quindi che Setapp Mobile non vuole offrire qualcosa che l'App Store non mette a disposizione, come fa AltStore PAL, ma un modo diverso per usare le app.

Installazione di un'app con Setapp Mobile. Fonte: The Verge

Stando a The Verge, da cui provengono questi screenshot (siamo ancora in attesa dell'invito), MacPaw vuole offrire un marketplace con particolare attenzione alla produttività, al lavoro e agli strumenti di ottimizzazione. MacPaw non ha escluso del tutto altre strade, come il gioco online, gli emulatori o persino le app pornografiche, ma chiarisce che questa non è la sua missione o il suo obiettivo principale.

Considerazioni finali

Setapp Mobile è sicuramente una strada interessante, e il successo di Setapp per Mac è una buona indicazione della bontà del progetto. Bisogna solo vedere se questo approccio resterà di nicchia o meno, e tutto dipende dagli sviluppatori. Ma questo lo scopriremo solo con il tempo, e quando anche altri marketplace come Aptoide e Epic Games Store saranno disponibili.