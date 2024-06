Setapp è un servizio in abbonamento già disponibile da anni per Mac, che è debuttato da qualche settimana anche su iOS come marketplace alternativo. Il funzionamento è molto semplice: si paga un abbonamento da 9,99€ al mese (con i primi 7 giorni gratis) per poter scaricare gratuitamente tutte le app incluse, sia su Mac che su iPhone.

Il più famoso store alternativo ad App Store disponibile è probabilmente AltStore , che ha sdoganato gli emulatori su iPhone prima dell'approvazione di Apple, ma un altro nome celebre è Setapp Mobile , controparte per smartphone del famoso marketplace in abbonamento per Mac di MacPaw. Setapp mobile non è ancora disponibile per tutti, ma è attiva una prima beta su invito che ho avuto modo di provare.

Una pletora di app

In tal senso, per chi ha già molti abbonamenti all'attivo ed è interessato a molte delle app disponibili per iOS e per Mac, Setapp può essere anche una scelta sensata. Per tutti gli altri...

In moltissimi casi si tratta di app già disponibili su App Store , alcune disponibili a pagamento e altre con abbonamenti singoli: in tutti i casi, ottenendo l'applicazione tramite Setapp, il software viene scaricato gratuitamente e l'eventuale costo di sottoscrizione è incluso nell'abbonamento di Setapp.

Tra le tante, ci sono anche delle app indispensabili per Mac e software famosissimi per iPhone: tra i nomi celebri, segnaliamo Bartender, BetterTouchTool, Ulysses, e Awesome Habits, ma la lista sarebbe più lunga di così.

Le app a disposizione sono tante, e tendenzialmente tutte di buona qualità : parliamo di oltre 250 software disponibili per Mac e oltre 50 app per iPhone.

Non abbiamo bisogno di più abbonamenti

Negli ultimi anni gli abbonamenti si sono imposti come modello di pagamento per il software, in contrapposizione rispetto l'acquisto di una licenza (con pagamento una tantum). In generale, l'impressione è che gli utenti non abbiano apprezzato il passaggio a questa forma di monetizzazione, che sul lungo termine finisce per essere sempre più costosa del singolo acquisto.

Ma se già gli abbonamenti non sono ben visti come forma di pagamento per il software, personalmente sopporto ancor meno gli abbonamenti in forma all you can download.

Nonostante i software di ottima qualità inclusi nell'abbonamento, dopo il pagamento del primo mese mi sono trovato ad avere una sorta di repulsione verso l'uso dei software per cui avevo pagato. Da un lato, mi forzavo a utilizzare un'app inclusa nella sottoscrizione piuttosto che un'altra analoga (ad esempio, MonAi per la gestione delle finanze) per dare un senso all'abbonamento, dall'altro ogni volta che usavo un'app pensavo che mi sarei vincolato per sempre alla spesa di 9,99€ al mese, che non sono affatto pochi.