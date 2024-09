Setapp Mobile migliora ancora. Aumentano le app e non c'è più bisogno di un invito

Dopo l'apertura di iOS (obtorto collo) ai marketplace alternativi all'App Store , sono infatti nate diverse soluzioni di questo tipo, come Aptoide , AltStore PAL e Epic Games Store , e sebbene Setapp Mobile non ci abbia convinto fino in fondo come modello di business, potete provarlo gratuitamente per una settima. Scopriamo come funziona.

Setapp Mobile è ora aperto a tutti e offre molte più app

Setapp è un marketplace lanciato originariamente per le app dedicate a macOS e poi esteso anche per gli utenti iOS. Con Setapp Mobile, MacPaw hanno aperto a maggio 2024 un vero e proprio marketplace che consente di accedere senza limitazioni a una serie di app legate soprattutto alla produttività.

Tra queste spiccano Focused Work, CleanMyPhone, SideNotes, Mindr, Optika, Downie e ClearVPN (che ha appena ricevuto un'app dedicata per iPad).

All'inizio si poteva accedere al marketplace solo su invito ed erano disponibili appena 13 app (di cui 12 disponibili anche sull'App Store), ma ora lo store è stato ampliato, la beta è stata aperta a tutti e ora si possono trovare ben 50 app.

A dire il vero, la procedura per ricevere l'invito non era "chiusa" come quella di Aptoide, in quanto bastava chiedere di iscriversi alla lista di attesa e generalmente si riceveva l'email velocemente, per non dire immediatamente, ma ora non c'è neanche bisogno di questo passaggio.

MacPaw afferma che la sua piattaforma fornisce un'esperienza utente semplificata e un modello di compensazione equo e basato sulle prestazioni per gli sviluppatori di app.