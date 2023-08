Da settembre aumenterà il costo del PlayStation Plus: ecco i nuovi prezzi per l'abbonamento

Sony annuncia la nuova selezione di giochi mensili disponibili con il PlayStation Plus e...l'aumento di prezzo per il piano annuale

Brutte notizie per i possessori delle console di casa Sony. L'azienda ha fatto sapere che, a partire dal 6 settembre 2023, tutte le fasce per il piano annuale del suo abbonamento PlayStation Plus (per PS4 e PS5) subiranno un aumento di prezzo. Il rincaro non andrà a colpire immediatamente chi è già abbonato e ''non avrà effetto fino alla data di rinnovo successiva che cade a partire dal 6 novembre''. Quindi sostanzialmente se il vostro abbonamento annuale dovesse scadere entro il 6 novembre, lo potrete rinnovare al vecchio prezzo. Sony però aggiunge che: ''qualsiasi modifica all'abbonamento apportata a partire dal 6 settembre, come aggiornamenti, downgrade o acquisto di tempo aggiuntivo, aggiornerà il tuo piano riflettendo i nuovi prezzi''.

I nuovi prezzi aggiornati

Abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus Essential

79,99 USD | 71,99 Euro | 59,99 GBP | 6.800 yen Abbonamento extra di 12 mesi a PlayStation Plus

134,99 USD | 125,99 Euro | 99,99 GBP | 11.700 yen Abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus Premium

159,99 USD | 151,99 Euro | 119,99 GBP | 13.900 yen Sony giustifica il rincaro spiegando: Questo adeguamento del prezzo ci consentirà di continuare a offrire giochi di alta qualità e vantaggi a valore aggiunto al tuo servizio di abbonamento PlayStation Plus.

Giochi gratis di settembre con il PlayStation Plus

Saints Row | PS4, PS5 Scopri il parco giochi Saints Row più grande e migliore mai creato. L'esclusivo e vasto mondo di Santo Ileso fa da sfondo a un sandbox selvaggio e sconfinato, ricco di emozionanti avventure secondarie, imprese criminali e missioni di successo, mentre spari, guidi e usi la tuta alare per raggiungere la vetta. Conquista la città isolato dopo isolato, dichiara guerra alle fazioni nemiche e rafforza la presa sulle strade. Gioca online con un amico in qualsiasi momento, tramite la modalità cooperativa drop-in/drop-out completamente libera, evitando la necessità di portare uno di voi due fuori dall'azione stravagante.

Black Desert – Traveler Edition | PS4 Trova la tua vocazione in questo MMORPG fantasy a mondo aperto che vanta combattimenti PvE frenetici, guerre d'assedio PvP su larga scala, molteplici classi di personaggi e tipi di combattimento in cui specializzarti. Puoi anche scegliere di dedicarti a una varietà di attività, come commercio, pesca, addestramento dei cavalli, alchimia, cucina e raccolta. La Traveller Edition è un bundle del gioco base e di numerosi componenti aggiuntivi.