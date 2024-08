Sono Lillo S2 e l'episodio finale di The Grand Tour sono in arrivo a settembre su Prime Video

Kinds of Kindness - 27 agosto - Disponibile per l'acquisto Kinds of Kindness è una favola in tre atti che segue un uomo senza libertà di scelta che cerca di prendere il controllo della propria vita, un poliziotto preoccupato dal fatto che la moglie scomparsa in mare sia tornata e sembri un'altra persona, e una donna determinata a trovare una persona con un'abilità speciale destinata a diventare una straordinaria guida spirituale.

Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna - 27 agosto - Disponibile per l'acquisto e il noleggio

Con protagonisti Scarlett Johansson e Channing Tatum, Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna è una commedia drammatica accattivante ambientata sullo sfondo dello storico atterraggio sulla luna dell'Apollo 11 della NASA. Chiamata a riparare l'immagine pubblica della NASA, l'esperta di marketing Kelly Jones (Johansson) complica il già difficile compito del direttore di lancio Cole Davis (Tatum). Quando la Casa Bianca ritiene che la missione sia troppo importante per fallire, Jones deve mettere in scena un finto atterraggio sulla luna e il conto alla rovescia inizia davvero...