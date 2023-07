Scaricate questi nuovi sfondi di Basic Apple Guy per iPhone e iPad

Basic Apple Guy ha realizzato un nuovo sfondo per iPhone, iPad e Mac. Si tratta del wallpaper "Trip Around the Sun": al centro della scena il sole mentre tramonta dall'orizzonte terrestre dello spazio. A riguardo, il creativo ha dichiarato: "L'immagine è stata renderizzata su Midjourney e ingrandita fino ad una risoluzione di 6K. Sebbene il progetto sia stato creato su Midjourney, sono state aggiunte delle stelle ed è stata effettuata la pulizia dell'immagine per migliorare il più possibile la qualità complessiva. In particolare, l'immagine cattura il sole che si staglia sull'orizzonte del nostro pianeta in rotazione, proiettando lunghe ombre quando la prima luce colpisce le nuvole".

Il talentuoso creativo, recentemente, ha realizzato anche degli inediti sfondi per Mac. Nello specifico, Basic Apple Guy, ispirandosi al celebre dipinto "I nottambuli" di Edward Hopper, ha dato vita alla serie "Midnight Mac": "Queste immagini di "Midnight Mac" evocano ricordi del mio tempo all'università, dove lavoravo fino a tarda notte nei corridoi solitari del campus o in qualche tavola calda nelle ore mattutine".

Anche in questo caso, gli sfondi sono scaricabili gratuitamente dal sito dell'artista.