Gli sfondi di Fold 6 e Flip 6: un assaggio dei nuovi pieghevoli Samsung

Potete avere un'anteprima di tutte le immagini sfogliando la galleria che trovate qui sotto. Nel paragrafo finale invece troverete il link per il download e la procedura per provarli subito.

Vediamo delle immagini molto coerenti con i leak emersi nelle scorse settimane. Gli sfondi consistono in immagini che rimandano a una sagoma del numero 6 , a riprendere la generazione di questi nuovi pieghevoli che stanno per arrivare.

Le immagini che trovate nella galleria qui sotto mostrano gli sfondi ufficiali che Samsung ha creato per Fold 6 , il suo nuovo pieghevole di punta. Le immagini sono state condivise da YTECHB.

Manca sempre meno al grande evento di Samsung, il Galaxy Unpacked che il colosso sudcoreano ha programmato per il prossimo 10 luglio. Nell'attesa possiamo provare subito gli sfondi di Fold 6 e Flip 6 , per un assaggio dei nuovi modelli di Samsung.

Gli sfondi ufficiali di Galaxy Z Flip 6

Troviamo quindi la sagoma del numero 6, e degli sfondi in tonalità che sarebbero coerenti con le colorazioni attese per lo smartphone una volta che arriverà sul mercato.

Vediamo delle immagini analoghe a quelle viste per gli sfondi di Fold 6.

Download e procedura per provarli

Andiamo quindi a vedere come scaricare a risoluzione originale tutti gli sfondi dei nuovi pieghevoli Samsung, e anche come provarli subito su Android e iPhone. Qui sotto trovate i pulsanti per scaricare gli sfondi che abbiamo mostrato sopra:

Sfondi Galaxy Z Fold 6 | Download

Sfondi Galaxy Z Flip 6 | Download

Dopo aver scaricato gli sfondi che vi interessano, per usarli su Android dovrete seguire i seguenti passi:

Aprire l'app Impostazioni Accedere alla sezione Sfondi e stile Selezionare l'opzione per sfogliare altre immagini oltre a quelle di sistema. Localizzare e selezionare lo sfondo appena scaricato nella memoria interna. Applicare le eventuali personalizzazioni di taglio e posizionamento. Confermare la scelta.

La procedura analoga può essere applicata per impostare gli sfondi dei pieghevoli Samsung su iPhone, ecco come: