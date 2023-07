Scaricate questi sfondi per Mac ispirati ad un celebre dipinto di Hopper

Il talentuoso Basic Apple Guy ha realizzato dei nuovi sfondi per Mac. Si tratta di un lavoro interessante visto che si allontana da quelli precedentemente realizzati. Stavolta, infatti, l'autore, per realizzare la serie "Midnight Mac" si è ispirato al famoso dipinto "I nottambuli" di Edward Hopper, realizzato nel 1942. Tra l'altro, questo lavoro di Basic Apple Guy è stato incluso come opzione per lo sfondo in Mac OS X Snow.

A riguardo, Basic Apple Guy ha dichiarato: "Dopo tanti ritocchi, revisioni, variazioni e modifiche, ho creato alcune immagini di cui sono rimasto soddisfatto per la loro capacità di catturare il motivo solitario del lavoro di Hopper. Queste immagini di "Midnight Mac" evocano ricordi del mio tempo all'università, dove lavoravo fino a tarda notte nei corridoi solitari del campus o in qualche tavola calda nelle ore mattutine". Gli sfondi sono scaricabili gratuitamente dal sito dell'autore.