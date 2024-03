Aggiungete un pizzico dei nuovi MacBook Air al vostro computer con gli sfondi ufficiali

Eventualmente i proprietari dei recenti Mac possono impostare il nuovo sfondo andando semplicemente nelle Impostazioni di sistema (cliccate sull'icona Apple in alto a sinistra sullo schermo e selezionate Impostazioni di sistema ), poi selezionate a sinistra la voce Sfondo. Poi scorrete in basso e sotto Immagini troverete gli sfondi.

Ieri Apple non ha solo lanciato i nuovi MacBook Air con chip M3, ma ha anche abbassato di 100 euro il prezzo del modello base di MacBook Air con chip M2 , mantenuto in catalogo e ora più allettante che mai (se volete vendere il vostro vecchio Mac per passare a uno dei nuovi, date uno'occhiata al nostro approfondimento su come resettare un MacBook ).

Ma tutti gli altri? Nessuna paura, potete scaricarli direttamente da qui: basta andare in fondo all'articolo, cliccare sulla galleria e poi cliccare con il tasto destro del mouse sull'immagine che avete scelto e selezionare Salva come.

Poi potete impostarlo come sfondo, andando sull'immagine nella cartella in cui l'avete salvata, cliccandoci sopra con il tasto destro del mouse e selezionando Imposta come sfondo o Imposta come immagine della scrivania.

Sotto abbiamo preparato due gallerie con gli sfondi ad alta risoluzione, una con gli sfondi del 2024 (la prima in alto) e una con gli sfondi del 2022 (in basso).

Per chi non lo ricordasse, i nuovi MacBook Air con chip M3 sono identici alla versione precedente sia in termini di design che di caratteristiche tecniche, a parte il nuovo processore che fornisce supporto per un massimo di due monitor esterni contemporaneamente per la prima volta in un MacBook Air con Apple Silicon.

Il chip M3 consente anche il ray-tracing con accelerazione hardware, migliorando la grafica 3D, e il supporto alla decodifica AV1.

Una differenza che i proprietari apprezzeranno riguarda le impronte sulla superficie, soprattutto del coperchio, in quanto Apple afferma che i modelli M3 hanno un nuovo metodo di anodizzazione che dovrebbe ridurle.