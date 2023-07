Gli sfondi macOS con la punta di nostalgia: ecco dove scaricarli

E proprio a proposito di MacBook e dei dispositivi Apple in generale arriva una novità che farà piacere agli appassionati di personalizzazione . Stiamo parlando di nuovi sfondi , proprio quelli creati dal noto Basic Apple Guy .

Il mondo Apple è in continuo fermento. Da qualche settimana abbiamo assistito alla consueta WWDC annuale, quella in cui sono state presentate le novità software e alcuni nuovi modelli di MacBook .

Basic Apple Guy ha spiegato di aver ideato e creato questa serie di sfondi nel 2021 , ispirandosi appunto alle linee del sistema operativo per Mac di qualche anno fa, apportando ovviamente qualche rinnovamento alle tonalità.

Basic Apple Guy è un creator di sfondi e grafiche dedicate al mondo Apple da qualche anno ormai. Le immagini che trovate in galleria mostrano i nuovi sfondi appena lanciati. La serie di sfondi è stata denominata Tiger Redux , ed è palesemente un omaggio alle linee grafiche che furono protagoniste su macOS X Tiger .

Come al solito gli sfondi arrivano per tutti i principali prodotti Apple: troviamo infatti gli sfondi per iPad, Mac e iPhone.

Trovate tre diverse declinazioni degli sfondi, le quali si differenziano per la tonalità dominante: si chiamano Summertime, Aqua e Twilight.

Qui sotto trovate i link per scaricarli tutti a risoluzione originale:

macOS Tiger Aqua Redux iPad (PNG | 6.2 MB | 2732 × 2732)

(PNG | 6.2 MB | 2732 × 2732) Mac (PNG | 14.6 MB | 6016 × 3760)

(PNG | 14.6 MB | 6016 × 3760) iPhone (PNG | 3.1 MB | 1290 × 2796)