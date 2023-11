Gli sfondi inattesi dei nuovi Mac: come scaricarli subito

Durante l'evento di lancio abbiamo commentato nel dettaglio le specifiche tecniche dei nuovi PC e notebook di casa Apple, con particolare focus sulla terza generazione del suo processore che finalmente possiamo toccare con mano. Ma durante l'evento si è intravisto qualcosa che in realtà non è stato esplicitamente annunciato da Apple.

Sono passati solo pochi giorni da quando Apple ha tenuto il suo evento ufficiale per presentare al mondo la nuova famiglia di MacBook Pro con processori M3 e il nuovo iMac .

Stiamo parlando dei nuovi sfondi che arriveranno per i nuovi Mac della casa di Cupertino. Le immagini mostrate all'evento ufficiale, e i rumor emersi in rete, sembravano suggerire il debutto di nuovi sfondi al fianco dei nuovi Mac. E questo viene praticamente confermato.

Le immagini che trovate nella galleria alla fine di questo articolo mostrano quali dovrebbero essere i nuovi sfondi rilasciati da Apple. Nello specifico, vediamo diverse immagini astratte con diverse tonalità vivaci.

Quindi, vediamo anche lo sfondo scuro mostrato da Apple durante il lancio, e che dovrebbe caratterizzare il nuovo MacBook Pro M3.

Questi nuovi sfondi debutteranno ufficialmente a bordo dei nuovi Mac a partire dal 7 novembre, quando le prime spedizioni dei nuovi PC di casa Apple partiranno per diffondersi sul mercato. Però nel frattempo potete scaricarli in anteprima e usarli sul vostro dispositivo.

Qui sotto trovate la galleria di sfondi, per scaricarli a risoluzione originale dovrete accedere all'opzione in basso a destra per visualizzare l'immagine ad alta risoluzione e successivamente procedere al download.