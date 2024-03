I veri fan dei Pixel non si perderanno questi nuovi sfondi

I nuovi sfondi appena pubblicati da Google arrivano nell'ambito dell'iniziativa Pixel Superfan , quella con la quale Google rilascia periodicamente sfondi o prodotti per la personalizzazione dedicati in prima battuta ai suoi Pixel.

I nuovi sfondi sono due e potete vederli nella galleria in basso. Si tratta di sfondi che in qualche modo celebrano le nuove varianti in colorazione Mint che Google ha rilasciato recentemente per i suoi Pixel 8. Vediamo infatti che tale tonalità si ripete nei due sfondi appena pubblicati.

Nello specifico, si tratta di scatti realizzati da Selim Cinek, un ingegnere informatico che fa parte del team Android SystemUI. Negli scatti troviamo una vista aerea di un'isola delle Maldive e di un cenote, una formazione rocciosa calcarea, nella penisola dello Yucatan in Messico.

Google ha informato i suoi utenti iscritti a Pixel Superfan, programma che da noi in Italia non è disponibile, nel Regno Unito della disponibilità dei nuovi sfondi. Non è chiaro se però arriveranno in maniera automatica anche per i possessori di Pixel in Italia.

Quest'ultimo aspetto in realtà non è fondamentale, visto che potete scaricare e provare subito i nuovi sfondi tramite il link che trovate in basso, anche se non avete un Pixel. Dunque, vi basterà effettuare il download dal link qui sotto per avere gli sfondi a risoluzione originale.

Se invece foste alla ricerca di qualcosa di diverso, vi ricordiamo la nostra raccolta con le migliori app per gli sfondi Android gratis.