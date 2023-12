Nell'attesa dei Galaxy S24, grazie all'IA ora potete scaricarne gli sfondi

Il risultato in sé è sicuramente convincente, anche se forse non tutti potrebbero apprezzare la scelta di Samsung di passare da contenuti più neutri a una scelta sicuramente più vistosa e forse divisiva (ecco le migliori app per creare immagini con l'IA ).

Gli sfondi, che potete scaricare in piena risoluzione all'indirizzo indicato sul post (qui sotto ve lo riproponiamo per comodità), provengono dal Galaxy S24 Ultra e ne richiamano i colori, per questo sono in Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow. Nondimeno, è possibile che in galleria Samsung ne offra anche versioni più scure, come ha fatto per i dispositivi lanciati in precedenza.

Per installarli sul vostro dispositivo, cliccate sul link di Vetrox360 e scaricate il file ZIP, oppure potete scaricarli dalla galleria qui sotto. Dopo averli scaricati sul dispositivo, toccatene uno e impostatelo come sfondo.

Vi ricordiamo che la serie Galaxy S24 verrà presentata il 17 gennaio, e sarà caratterizzata da tre dispositivi come al solito, Galaxy S24 e Galaxy S24+, che in Europa verranno probabilmente lanciati con SoC Exynos 2400, e Galaxy S24 Ultra con Snapdragon 8 gen 3 in tutto il mondo.

Altre caratteristiche sono per Galaxy S24 Ultra una fotocamera da 200 megapixel e un obiettivo periscopico 5x, mentre per i modelli più piccoli fotocamere principali da 50 megapixel: qui potete trovare le caratteristiche tecniche trapelate finora.