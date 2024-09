Questo è il miglior sfondo di macOS di sempre. Repliche non ammesse

Qual è la più bella novità di macOS Sequoia?

No, non è il nuovo window manager, e nemmeno le novità per le video chiamate. Non stiamo parlando né di Safari, né della nuova app Password (che però è molto bella).

Non ci riferiamo nemmeno al mirroring da iPhone, anche perché per adesso non è disponibile in Italia.

Stiamo parlando di un semplice sfondo, ma uno così bello che era da tanto non se ne vedevano di simili in una nuova release di macOS.