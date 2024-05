Il possibile sgambetto di OpenAI a Google

Stiamo parlando del nuovo motore di ricerca targato OpenAI e, ovviamente, basato sull'intelligenza artificiale, che potrebbe, secondo Reuters, essere annunciato lunedì. Proprio un giorno prima dell'avvio dei lavori del Google I/O (sapete come fare una ricerca per immagini ?).

La notizia è nell'aria da tempo, ma la tempistica è senz'altro una sorpresa. Che sicuramente non sarà apprezzata da Google.

Cosa sappiamo del motore di ricerca di OpenAI

Non si sa molto sul nuovo motore di ricerca di OpenAI, ma secondo Bloomberg si tratta di un'estensione di ChatGPT in grado di consentirgli di estrarre informazioni dal Web e includere citazioni.

Da tempo si guarda a ChatGPT come a un'alternativa per la raccolta di informazioni online, anche se ha sempre faticato a fornire informazioni accurate e in tempo reale dal Web.

Un precedente tentativo di portare informazioni aggiornate e del mondo reale in ChatGPT tramite i plugin, è stato ritirato ad aprile, mentre Microsoft ha integrato il suo motore di ricerca Bing nello strumento IA prima con Bing Chat e ora con Copilot.

Un'altra alternativa fondata da un ex ricercatore di OpenAI, Perplexity, con 10 milioni di utenti attivi mensili e una valutazione di un miliardo di dollari, è sempre più popolare, e anche Google ha annunciato funzionalità di intelligenza artificiale generativa per il proprio motore omonimo.

Dieci giorni fa, un post su X aveva annunciato l'arrivo del motore di ricerca di OpenAI con l'indirizzo search.chatgpt.com per il 9 maggio, e a quanto pare non dovrebbe aver sbagliato di molto.