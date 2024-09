Shark Ninja non è un nome molto conosciuto in Europa e, a dirla tutta, non è neanche un nome che a primo colpo ispira troppa fiducia se non si conosce la storia dell'azienda: dalla strana associazione di due figure aggressive (squali e ninja) al logo con due font diversi, chi non ha familiarità con la società probabilmente non immaginerebbe che si tratta di un colosso, con risultati eccellenti in tantissime categorie di prodotto diverse.

Quest'anno a IFA si è notata la massiccia presenza di un'azienda che negli anni passati non era mai stata così in vista: parliamo di Shark Ninja , già ben visibile sin dalle bandiere all'ingresso della fiera.

Il successo negli USA

Anche se nel vecchio continente Shark Ninja è semi sconosciuta, l'azienda statunitense è un vero colosso in patria: i due brand che compongono il suo nome ossia Shark e Ninja sono saldamente al primo posto per vendite in diverse categorie negli USA e nel Regno Unito.

Proprio con prodotti per la cucina l'azienda ha debuttato anche in Italia due anni fa : la società si è fatta notare nel 2022 con la friggitrice ad aria double stack . Si parla di un prodotto pensato per il mercato europeo , dove le cucine sono più piccole ed è necessario ottimizzare gli spazi, ad esempio impilando due cestelli in un unico dispositivo.

Per conoscere meglio questa azienda, partiamo dal nome. Shark è la divisione della società che si occupa di prodotti per la pulizia e per la bellezza : produce scope elettriche, robot aspirapolvere e pulitori a vapore, ma anche asciugacapelli e purificatori d'aria. Ninja è invece il marchio dedicato alla cucina : realizza friggitrici ad aria, forni, barbecue, macchine per il gelato e, da quest'anno, anche macchine per il caffè.

Problem solving e prezzi "giusti"

Da qui il titolo del pezzo e la comparazione a Dyson, che senza dubbio è il nome più famoso in Europa per quel che riguarda scope elettriche e spazzole asciugacapelli: se, come sembra, nei prossimi mesi vedremo massicci investimenti in termini di comunicazione e distribuzione nel nostro continente, credo che negli uffici di Dyson qualcuno ne parlerà con preoccupazione.

Tutti i portavoce della società, infatti, hanno insistito molto sull' orientamento al problem solving che muove l'azienda: osservare le persone in casa loro e studiare come usano i loro elettrodomestici, leggere e analizzare le critiche nelle recensioni online e, in generale, pensare a come realizzare prodotti che possano risolvere problemi concreti degli utenti, possibilmente sin dalla prima generazione.

23 nuovi prodotti

A IFA Shark Ninja ha presentato la bellezza di 23 nuovi prodotti, suddivisi tra i due brand. Vediamo quindi una panoramica dei nuovi dispositivi annunciati, suddivisi tra i due marchi.

Novità Shark

Per Shark ci sono tanti nuovi prodotti per la pulizia del pavimento e non solo. Si parte dai nuovi modelli di aspirapolvere senza filo Shark PowerDetect, tra i pochissimi dotati di due spazzole, regolano automaticamente la potenza di aspirazione in base al livello di sporco, hanno tecnologia Anti Hair Wrap per evitare che capelli lunghi e peli di animale si incastrino durante la pulizia e puliscono anche "in retromarcia", grazie a dei pettini in gomma che evitano che la sporco venga mosso in giro quando si tira l'aspirapolvere verso dietro.

Ci sono poi tre nuovi modelli di robot aspirapolvere PowerDetect: anche in questo caso la potenza di aspirazione è modulata in base alle necessità, ma tra le novità più interessanti del settore c'è la tecnologia NeverStuck, che permette al robot di sollevare il corpo per superare gli ostacoli, ad esempio salendo piccoli scalini o attraversando la soglia di porte sollevate rispetto al pavimento.

Inoltre, la base NeverTouch permette di svuotare automaticamente lo sporco in un sacchetto (con una capacità sufficiente per 60 giorni) e di sciacquare e asciugare automaticamente il panno dopo ogni pulizia.