Sì, Sharp fa anche le friggitrici ad aria, ed ha appena presentato un modello doppio cestello piuttosto potente

Sapevate che il brand giapponese Sharp produce anche friggitrici ad aria? È sicuramente conosciuto per i televisori della linea Aquos, per i suoi smartphone Android e per altri dispositivi come condizionatori, purificatori d'aria e forni a microonde, ma a listino ha anche un paio di air fryer di stampo piuttosto classico. Anzi, 3, visto che proprio in queste ore ha annunciato anche per l'Italia la disponibilità di un nuovo modello piuttosto particolare.

Doppio cestello, doppia cottura

Il modello Sharp AF-GD82AE-B non ha un vero e proprio nome, visto che sulla scheda prodotto è riportata come "Cassetto doppio friggitrice ad aria con controllo digitale completo", ma poco importa. La friggitrice ad aria in questione offre due cestelli completi da 4 litri, per un totale di ben 8 litri. Il pannello superiore ospita i comandi a sfioramento: ci sono 12 programmi di cottura, ed è anche possibile sincronizzare la cottura dei due cestelli di modo che finiscano nello stesso momento. L'idea è quella ad esempio di cuocere un secondo e un contorno, uno per cestello, e di far sì che siano pronti entrambi contemporaneamente. Fra i programmi preimpostati ci sono quelli dedicati al pollo, al pesce, alle patatine e alla pizza.

La particolarità è che ognuno dei due cestelli è servito da un resistore da 1800W. Ciò significa che la potenza, con entrambi i cestelli a regime, può raggiungere 3600W, un bel po'. Non è certo la prima friggitrice ad aria con doppio cestello ad arrivare in commercio, ma solitamente la potenza di picco totale è di 1.800/2.000 watt complessivi. Entrambi i resistori sono serviti anche da una ventola dedicata ad alta velocità che raggiunge i 2.500 rpm. Di fatto è come se fossero due friggitrici ad aria indipendenti connesse insieme. Nulla vieta quindi di usare un solo cestello, nel caso si voglia cucinare quantità minori di cibo. Vediamo qualche altra specifica tecnica: Dimensioni friggitrice ad aria : 395 x 305 x 362 mm

: 395 x 305 x 362 mm Peso friggitrice ad aria : 10 kg

: 10 kg Dimensioni singolo cestello : 227 x 127,6 x 154 mm

: 227 x 127,6 x 154 mm Temperature : 80-200°C

: 80-200°C Potenza friggitrice ad aria : 1800W per cestello

: 1800W per cestello Ventola : 2500 giri al minuto

: 2500 giri al minuto Requisiti alimentazione elettrica: 220-240V 50Hz

Prezzo e acquisto

Il prezzo di listino ammonta a 199€, un costo in linea con quello di altri prodotti dotati di caratteristiche simili. Su Amazon tramite venditori terzi si può acquistare a prezzi più vantaggiosi, ma appunto, si tratta di venditori terzi che spediscono senza appoggiarsi ad Amazon. Il sito ufficiale di Sharp rimanda comunque proprio a questo venditore.