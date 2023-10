A quali concerti andare? Ora ve lo dice Shazam

Nonostante siano ormai davvero tante le app e i servizi che fanno quello per cui Shazam è nata, ovvero il riconoscimento automatico dei brani musicali, l'app riceve dei costanti aggiornamenti, soprattutto dopo l'acquisizione completata da parte di Apple. E l'ultimo aggiornamento ha introdotto una nuova funzionalità .

La novità della quale parliamo introduce la possibilità di consultare quali sono i concerti suggeriti in base alla propria attività in termini di preferenze musicali, e anche i concerti che risultano popolari attualmente. Gli screenshot che trovate in galleria mostrano l'interfaccia grafica dedicata alla funzionalità. La sezione si chiama Concerti , ed è possibile anche filtrare i risultati per località.

Insomma, su Shazam arriva una funzionalità che troviamo in tante altre app e servizi, ma che può fare comodo per coloro che usano frequentemente l'app e vogliono avere tutto in un solo posto.

La novità che abbiamo appena descritto è inclusa nel recente aggiornamento dell'app Shazam per iOS, corrispondente alla versione 17.0. Non abbiamo notizie di un suo eventuale rilascio per i dispositivi Android.

