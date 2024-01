Sideload su iPhone e iPad: ecco come Apple non si farà ingannare

Manca sempre meno al giorno in cui Apple concretizzerà una mossa storica, quello in cui verrà abilitato il sideloading per iPhone e iPad. Il giorno scelto dovrà cadere entro il prossimo 7 marzo, quello in cui entrerà in vigore il Digital Market Act in Europa. Apple quindi si sta preparando per bene.

Nelle ultime ore infatti sono trapelati importanti dettagli su come Apple verificherà l'idoneità al sideloading per i modelli di iPhone e iPad. Prima di entrare nel dettaglio, è bene sottolineare che per sideload su iOS e iPadOS si intende la possibilità di installare app non presenti sull'App Store ma da store di terze parti.