Il sideloading arriverà davvero su iPhone e iPad nella prima metà del 2024

A riguardo, poi, secondo Mark Gurman di Bloomberg , gli utenti europei otterranno questa novità nella prima metà del 2024 . In particolare, sempre secondo Gurman, Apple introdurrà un "sistema altamente controllato" che consentirà agli utenti dell'UE di installare app da fonti terze. Inoltre, Apple modificherebbe anche l'app Messaggi e quelle a pagamento, probabilmente tramite un aggiornamento di iOS 17. Tuttavia, questa indiscrezione "contraddice" un precedente rapporto che affermava che il sideload sarebbe stato implementato con l'aggiornamento iOS 17.2 (che dovrebbe essere rilasciato il mese prossimo).

Stando ad alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Apple sia pronta ad una svolta storica, ovvero aprire al sideload , una pratica già molto comune sui dispositivi Android . In pratica, si tratta dell'opportunità di scaricare ed installare app anche da fonti terze. Nell'ultima beta di iOS 17 , infatti, sono stati osservati alcuni riferimenti che fanno pensare che la società di Cupertino stia effettivamente aprendo a questa possibilità, soprattutto perché dovrà conformarsi al Digital Markets Act (DMA) dell'Unione Europea, che sta spingendo molto su questo aspetto.

Tra l'altro, pur obbligata ad adeguarsi a quanto previsto dall'Unione Europea, Apple ha affermato che il sideloading "minerà le protezioni della privacy e della sicurezza", aspetti questi su cui gli utenti di iPhone fanno particolarmente affidamento. In ogni caso, la società dovrà rispettare il DMA, altrimenti rischierebbe multe fino al 20% del fatturato totale realizzato a livello mondiale. Infine, Gurman, in passato, evidenziò come Apple stesse valutando la possibilità di consentire l'installazione di app di terze parti soltanto dopo la verifica di alcuni requisiti di sicurezza. Un meccanismo simile, ad esempio, è quello del "Gatekeeper", disponibile su macOS e che garantisce agli utenti maggiore sicurezza quando scaricano software al di fuori del Mac App Store.