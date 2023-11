Volete messaggiare senza mostrare il numero di telefono? Signal studia la funzione che fa per voi!

L'app di messaggisticaa Signal sta sperimentando una funzionalità che potrebbe rivelarsi davvero preziosa. In particolare, gli utenti potranno aggiungere un nome utente ai propri account in modo tale da non dover condividere il numero di telefono per connettersi al servizio. L'avvio del test è stato ufficializzato sul forum dell'app direttamente da un membro dello staff, il quale ha chiarito che la funzione è in una fase "pre-beta" e dunque potrebbero verificarsi alcuni problemi, tra cui arresti anomali e notifiche push non funzionanti.

Si tratta di una funzionalità che rappresenterebbe un modo privato e sicuro per comunicare, nonostante gli account saranno comunque associati ad un numero di cellulare durante le operazioni di configurazione. Tuttavia, l'inedita opzione permetterà di connettersi e di inviare messaggi ad altri utenti senza condividere un'importante informazione come appunto il proprio numero.

Entrando nel vivo della notizia, uno screenshot della funzione pubblicato su X ha chiarito che gli utenti di Signal saranno in grado di condividere i propri nomi utente utilizzando un codice QR o un collegamento univoco.

Una volta deciso un nome utente, si potrà stabilire che questa informazione rappresenterà il modo principale con cui si potrà essere contattati su Signal, impedendo, tra l'altro, che un numero di telefono venga condiviso tramite il profilo personale.