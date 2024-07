L'operatore virtuale CoopVoce ha reso disponibile per gli acquirenti online di una eSIM o di una SIM con spedizione a casa, l'opportunità di utilizzare lo SPID come metodo di identificazione online per attivare la scheda.

Per l’identificazione arriva lo SPID

Dopo aver attivato un'offerta online con spedizione a casa - sia SIM che eSIM - l'utente potrà collegarsi alla pagina dedicata all'attivazione, inserire il numero del proprio ordine e poi completare la registrazione. A questo punto, oltre al metodo tradizionale di identificazione, ovvero la videoidentificazione, è disponibile la modalità via SPID. In questo caso, non occorrerà attendere la verifica del video inviato: difatti, la nuova SIM/eSIM verrà attivata entro poche ore. Se l'utente è già in possesso dell'identità digitale, basterà accedere con le proprie credenziali. Inoltre, l'operatore ha tenuto a chiarire che per utilizzare lo SPID l'intestatario ed il richiedente dovranno coincidere. Se poi l'utente deciderà di conservare il proprio numero, sarà sufficiente allegare la foto della SIM/eSIM dell'attuale gestore. Nel caso in cui scelga un nuovo numero, non dovrà caricare alcun documento.

Cos’è CoopVoce

Per chi non lo sapesse ancora, CoopVoce è un operatore virtuale Full MVNO attivo sul mercato da 17 anni e che sfrutta la rete TIM 4G. Per quanto riguarda la velocità di navigazione, quella massima di download si ferma a 100 Mbps mentre quella in upload a 50 Mbps (sulla sezione del sito sulla copertura della rete mobile, invece, viene indicata una velocità massima in download di 150 Mbps ed in upload di 50 Mbps).

Guide su SIM/eSIM e SPID