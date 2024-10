Usare le passkey in Windows 11 sarà molto più facile e utile: arrivano sincronizzazione e supporto password manager

La casa di Redmond ha infatti appena presentato tre grandi novità che finalmente permetteranno di salvare le passkey in Windows come si vuole, sincronizzandole con il proprio account Microsoft o salvandole su gestori di password come 1Password o Bitwarden. Scopriamo tutti i dettagli.

La promessa di dimenticarsi delle password grazie alla passkey è ancora lontana dal realizzarsi, ma Microsoft ha appena annunciato un passo importante per renderne più semplice l'utilizzo in Windows 11 .

Cosa sono le passkey

Per chi non lo ricordasse (e non sarebbe da biasimare, vista la lentezza della loro implementazione), le passkey rappresentano un nuovo modo per accedere a servizi e app, utilizzando l'autenticazione biometrica.

Questo strumento, creato da un consorzio di aziende come Google, Microsoft, Apple e altre, consente di evitare i problemi di sicurezza delle password, inclusi quelli dei gestori quando vengono violati, e attacchi come il phishing.

Apple ha implementato il sistema in iOS, Google lo ha fatto in Gmail e anche Samsung ha promesso di introdurlo nei suoi TV il prossimo anno, ma non sono moltissimi i siti che le supportano.

E nonostante gli annunci, le password restano ancora lo strumento di accesso principale.

In Windows, per esempio, le passkey non sono ancora semplicissime da utilizzare, in quanto bisogna usare un codice QR o altri modi per autenticarsi alle app che le supportano tramite telefono, ma ora Microsoft ha annunciato un deciso cambio di passo.