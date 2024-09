La sincronizzazione delle passkey di Google arriva per tutti, e vi faciliterà la vita

Che il futuro digitale sia senza password l'abbiamo capito bene durante l'ultimo anno, con la diffusione delle passkey su tantissime app e servizi. Proprio in questo contesto, Google annuncia la sincronizzazione delle passkey su tutti i dispositivi, non solo Android (vi ricordiamo i migliori smartphone Android del momento ).

Come funziona la sincronizzazione delle passkey con Google

La novità appena annunciata da Google è di particolare rilevanza per coloro che fanno un intenso uso delle passkey (ecco la guida per creare un passkey). Effettivamente si tratta di un metodi autenticazione molto più comodo delle password alle quali eravamo abituati, visto che la password consiste nella nostra impronta o nel nostro volto. Caratteristiche che chiaramente non dobbiamo tenere a mente, visto che sono sempre con noi.

Proprio per questo aspetto, le passkey risultano anche più sicure rispetto alle classiche password.

Google ha infatti annunciato la possibilità di sincronizzare le passkey impostate su uno specifico dispositivo con tutti gli altri dispositivi in uso con lo stesso account Google. Questo significa che sarà possibile effettuare gli accessi tramite passkey anche da un dispositivo diverso rispetto a quello dove è stata inizializzata la passkey in questione.

Finora è stato possibile salvare e sincronizzare le proprie passkey tramite il Gestore delle password di Google solo su Android. Con la novità appena rilasciata invece sarà possibile salvare e sincronizzare le proprie passkey sui propri diversi dispositivi Windows, macOS, Linux e Android, e ChromeOS.

La sincronizzazione avverrà ovviamente tramite il solito Gestore delle password di Google, e richiederà di effettuare l'accesso tramite lo stesso account Google inizializzato sul dispositivo principale, quello dove sono state create le passkey che si intende sincronizzare.

Per questa funzionalità Google ha implementato un ulteriore livello di sicurezza, il quale prevede la possibilità di impostare un PIN per accedere alle passkey sincronizzate. In questo modo le passkey sincronizzate tramite il Gestore delle password saranno ulteriormente al sicuro, al punto che nemmeno Google potrà accedervi anche se volesse. Si tratta quindi di un PIN di recupero da usare in caso di emergenza.

La novità appena annunciata arriva sulle piattaforme menzionate sopra, ovvero Windows, macOS, Linux e Android, e ChromeOS in versione beta. Anche se Google non ha ancora chiarito come sarà possibile accedere a tale beta per provarla subito. La stessa novità arriverà anche sui dispositivi iOS in un secondo momento.