Ecco tutto quello che potrà fare Siri su iOS 18 grazie all'IA

Apple, con iOS 18 e macOS 15, punterà sull'IA, fornendo finalmente ai suoi utenti funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Tra i grandi protagonisti di questa rivoluzione, ci sarà sicuramente Siri, l'assistente vocale della società. A riguardo, alcune fonti vicino a Cupertino hanno fornito maggiori informazioni che sembrano davvero confermare il salto in avanti che farà Siri.

Siri e Libri

L'assistente vocale potrà aprire libri o capitoli specifici, sfogliare le pagine e così via. In particolare tramite Siri sarà possibile: Aprire un libro menzionando il titolo;

Aprire i libri recenti;

Modificare alcune impostazioni, come il grassetto;

Aprire la libreria;

Mettere in pausa gli audiolibri;

Avviare la ricerca o consultare la scheda libri;

Chiedere una ricerca specifica sullo Store (ad esempio ricerca di manga);

Mostrare i libri terminati, scaricati, documenti PDF.

Siri e la fotocamera

Gli utenti potranno dire a Siri di impostare una determinata modalità della fotocamera oppure di avviare un timer. Potrebbe anche offrire l'opportunità di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore (e viceversa). In particolare, l'assistente potrà: Attivare registrazione video;

Impostare una modalità specifica della fotocamera;

Passare da un sensore all'altro.

Siri e Foto

Siri potrà modificare, spostare e nascondere foto, album, collezioni e ricordi. Inoltre, sarà in grado di identificare oggetti specifici, paesaggi o persone all'interno di una foto tramite Visual Look Up. Gli utenti, sempre tramite Siri, potranno modificare alcuni aspetti delle foto. In particolare, sarà possibile: Cercare oggetti nelle foto;

Ruotare le foto;

Rinominare gli album con i titoli forniti dall'utente;

Aprire foto di persone o animali domestici specifici;

Individuare foto simili;

Spostare le foto nella libreria personale;

Aprire i ricordi;

Creare nuovi ricordi, album;

Aggiungere foto agli album;

Aprire foto e video per l'editing;

Aprire album, cartelle o raccolte all'interno dell'app Foto;

Nascondere foto di persone, animali domestici, oggetti o foto di un momento specifico;

Foto individuali preferite;

Migliorare le foto;

Applicare filtri alle foto - noir, vivid, ecc.;

Siri e Keynote

Siri su Keynote avrà il compito di supportare gli utenti nell'ambito dell'istruzione, del marketing e delle imprese. Gli utenti, difatti, potranno vedere chi ha modificato una presentazione e potranno, tramite l'assistente vocale, apportare delle modifiche. Gli insegnanti, invece, potranno inserire audio, immagini e video sempre grazie all'assistente virtuale alimentato da LLM di Apple. In particolare, su Keynote sarà possibile: Aggiungere immagini, gallerie di immagini, audio, video, caselle di testo o commenti a diapositive specifiche;

Mostrare diapositive specifiche;

Creare una nuova presentazione Keynote con un tema specifico;

Creare una nuova diapositiva in una presentazione;

Riprodurre ed interrompere le presentazioni;

Visualizzare il flusso di attività di una presentazione, mostrando le modifiche e gli autori di quest'ultime;

Aggiungere video da YouTube o da Safari;

Impostare punti elenco per diapositive specifiche;

Impostare il titolo per una diapositiva specifica.

Siri e le e-mail

L'azienda punterà molto sull'app Mail grazie all'apprendimento automatico che permetterà di classificare automaticamente le mail in base al contenuto. Difatti, l'app sarà in grado di separare le mail in categorie come Commercio, Notizie, Promozioni, Social, Transazioni e Altro. Per quanto riguarda Siri, utilizzerà le informazioni per eseguire diverse azioni all'interno dell'app. In particolare, l'assistente vocale potrà: Inviare un'e-mail (anche impostando l'ora e la data entro cui inviarla);

Annullare l'invio di un'e-mail;

Salvare un'e-mail in bozza (ed eliminarla);

Comporre un'e-mail (annullare la creazione di un'e-mail);

Bloccare i mittenti di posta elettronica;

Archiviare, spostare, inoltrare le e-mail;

Contrassegnare un'e-mail come spam;

Abilitare o disabilitare i flag per le e-mail con soggetti specifici, con la possibilità di impostare il colore del flag;

Disattivare ed eliminare le e-mail da un mittente specifico o su un argomento/argomento specifico;

Rimuovere il suggerimento di follow-up da un'e-mail;

Rispondere alle e-mail o a tutti i destinatari di un'e-mail;

Contrassegnare un'e-mail come "Leggi più tardi" con una data facoltativa;

Annullare l'iscrizione alle e-mail, in particolare quelle relative al marketing;

Abilitare le impostazioni di notifica per le e-mail da un mittente specifico o su un determinato argomento;

Riassumere le e-mail e i thread e-mail;

Abilitare le "risposte intelligenti" generate dall'IA.

Siri e Note

Anche l'app Note beneficerà di una migliore integrazione con Siri. L'assistente potrà: Creare, rinominare ed eliminare le cartelle Note;

Aprire, creare ed eliminare tag specifici in Note;

Rimuovere i tag da note specifiche;

Aggiungere tag alle singole note;

Includere/escludere tag esistenti per le singole note;

Apri un account specifico all'interno di Note;

Aprire, spostare, eliminare o appuntare/spuntare una nota specifica;

Aprire le viste delle note o delle cartelle.

Siri ed i promemoria

Siri aiuterà gli utenti a creare elenchi di cose da fare, commissioni, libri da leggere e così via. L'assistente virtuale sarà anche in grado di aggiungere o rimuovere hashtag da promemoria specifici e generare panoramiche degli stessi. Nello specifico, Siri potrà: Creare nuovi elenchi di promemoria:

Creare nuove sezioni dell'elenco Promemoria;

Aggiungere/rimuovere hashtag da promemoria specifici;

Visualizzare un elenco/panoramica dei promemoria.

Siri e Safari

Siri potrà leggere/sintetizzare il contenuto di una pagina web, aiutando dunque gli utenti che soffrono di problemi alla vista. Inoltre, con Safari 18 Siri potrà: Leggere o sintetizzare un articolo all'interno di una pagina web;

Creare nuovi gruppi di schede;

Aprire una nuova scheda nel gruppo di schede corrente o nel gruppo di schede private.

Siri e la Borsa

Gli utenti, con il "nuovo Siri", potranno richiedere una panoramica sulle notizie relative al business oppure creare watchlist con azioni specifiche. In particolare, nell'app Borse Siri potrà: Visualizzare le notizie commerciali;

Creare liste di controllo con nomi ed azioni specifiche.

Siri ed i memo vocali

Tramite Siri, gli utenti potranno creare, mettere in pausa, eliminare e spostare singole registrazioni oppure intere cartelle. Difatti, con l'assistente vocale si potrà: Aprire memo/registrazioni vocali;

Creare nuove registrazioni all'interno di Memo vocali;

Mettere in paura le registrazioni;

Creare, aprire ed eliminare cartelle;

Eliminare registrazioni specifiche in base al loro nome, data di creazione e contenuto audio;

Cercare le registrazioni di memo vocali. Infine, Siri potrà individuare le registrazioni tramite nome, data oppure posizione.

Le altre funzioni di Siri

Siri potrà aprire accedere a diverse impostazioni, come quelle relative alla luminosità oppure alla libreria di app. Ancora, l'assistente di Apple potrà aprire nuove schede in Freeform, scansionare documenti con l'app File e spostare file specifici nel cestino. Nell'applicazione Contatti, Siri avrà la possibilità di modificare i dettagli del contatto. Nell'app Magnifier, invece, Siri descriverà gli oggetti, oltre a identificare persone con la fotocamera. Tutto ciò probabilmente funzionerebbe in modo simile a quanto accade su prodotti come Rabbit R1, sfruttando i framework e funzionalità come Visual Lookup.

