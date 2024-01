Chi pagherebbe per avere Siri che fa anche ChatGPT?

L'intelligenza artificiale generativa (quella in stile ChatGPT e simili, per capirci) è già diventata uno strumento relativamente comune e le aziende della Silicon Valley stanno spingendo molto sui loro servizi: ad esempio, sembra che Google Bard sarà ovunque su Android e Microsoft ha già lanciato CoPilot anche su iPhone .

Annuncio al WWDC?

Le informazioni fornite dal blogger sono parecchie e sono da prendere con le pinze, anche considerando che yeux1122 non è stata sempre una fonte impeccabile in passato, ma che una nuova versione di Siri possa arrivare al WWDC è facile crederlo. D'altra parte, la conferenza di giugno è sempre stata dedicata agli sviluppatori e alla presentazione delle novità software, e non c'è occasione migliore per immaginare un annuncio simile.

Al contrario, potrebbero essere un po' più azzardate le altre previsioni, sulle quali vale comunque la pena speculare. Il blogger, infatti, suggerisce non solo una versione migliorata di Siri, che garantirà conversazioni più naturali e una miglior interazione tra i dispositivi, ma parla anche di un servizio di generazione di contenuti specifico per Apple e della possibilità di collegamento con altri servizi esterni.

Chi pagherebbe per un ChatGPT fatto da Apple?

Ma Apple è un'azienda che non può permettersi scivoloni sui contenuti: impensabile immaginare che una IA di Apple possa generare un Waluigi col fucile in mano e tutte le altre stranezze viste sugli sticker creati con l'IA di Facebook.

Anche perché se Apple lanciasse davvero un servizio di generazione contenuti e non si limitasse a una versione migliorata di Siri, ci sarebbe sicuramente un enorme lavoro di ricerca e sviluppo, nonché un uso massiccio di potenza computazionale in cloud e, neanche a dirlo, un' attenzione maniacale ai contenuti che possono essere generati. Insomma, le spese non mancherebbero.

Apple è una società che cura la propria immagine in modo maniacale, con un'attenzione particolare ai contenuti sensibili: ancora una volta, è impensabile che una IA di Apple possa realizzare immagini o testi sessualmente espliciti, che possa trattare personaggi o marchi coperti da diritto d'autore e, più genericamente, che possa produrre contenuti che non siano limpidi e per famiglie, in pieno stile Apple.

Partendo da questo presupposto, possiamo immaginare quindi un servizio indirizzato a professionisti, con una narrazione che invita i creativi a esser ancora più creativi grazie alle immagini o ai testi generati da Apple, che toglierà loro il peso delle quisquiglie di second'ordine.

E, perché no, magari un servizio incluso anche in Apple One, che da qualche mese ha anche alzato i prezzi degli abbonamenti, per tirare a bordo i creator che già utilizzano a pieno l'ecosistema della mela.

Ma tutte queste sono solo speculazioni: quel che è certo, però, è che Apple non può più permettersi di rimandare la gara delle IA generative, ma non può neanche permettersi gli errori e gli scivoloni che i suoi rivali si sono ampiamente concessi nelle prime fasi di sviluppo di queste tecnologie.