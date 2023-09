Siri sarà molto più "intelligente" con iOS 18

Abbiamo visto come già alcuni big della tecnologia abbiano avviato la loro avventura in questo settore, come ad esempio Google che ha lanciato Bard su larga scala. E allora Apple non rimane a guardare .

L'azienda di Cupertino infatti starebbe lavorando intensamente per rendere Siri molto più "intelligente" di come lo conosciamo ora. L'assistente vocale infatti potrebbe guadagnare funzionalità che vanno ben oltre le sue attuali capacità. Secondo le informazioni condivise dal The Information, Apple sarebbe in procinto di integrare in Siri modelli linguistici per permettere automatizzazioni che ora non sono possibili.

Per fare un esempio, viene riportato il caso in cui sarà possibile chiedere a Siri di generare una GIF a partire dalle ultime 5 foto in galleria. Rimane da capire se poi arriverà una modalità conversazionale vera e proprio con l'assistente vocale di Apple.

Il tutto dovrebbe rientrare nelle future potenzialità dell'app Shortcuts e dovrebbe arrivare al grande pubblico con iOS 18. Sempre secondo il The Information, lo zoccolo duro di tutto questo lavoro l'avrebbe svolto il team di Johnny Giannandrea, passato da Google a Apple negli ultimi anni.