Google Chrome ora vi dice se avete visitato un sito con un'altra app. E quale

Scopriamo come usare la novità, al momento disponibile solo sull'app per Android e non per tutti gli utenti

Come vedere da quale app si sono visitati dei siti dalla cronologia di Chrome

Per verificare che la funzione sia attiva anche per voi, assicuratevi di visitare qualche pagina da app Google o app Google News (in cui avete effettuato l'accesso con il vostro account Google), poi avviate Google Chrome sul telefono Android.

Come sapete, Google salva tutti i dati di navigazione , ovvero le pagine che visitate, dalle app proprietarie associate al vostro account. Questo vale quindi per Chrome, app Google o Google News, almeno se non avete disattivato l'opzione Attività Web e app dalla pagina dell'account Google.

Se la nuova funzione è attiva anche per voi, noterete una piccola scheda in basso a destra di ogni pagina visitata, con indicata l'app che avete utilizzato per accedervi (Da Google o Da Google News). Nell'esempio qui sopra, le pagine visitate da app Google mostrano la scheda relativa, mentre su quelle visitate da Chrome non c'è niente.

Al momento non sappiamo se la novità dipende da un aggiornamento dell'app o da un aggiornamento lato server, ma sappiamo che non è attiva per tutti gli utenti. Alcuni, pur utilizzando le versioni Canary o Beta di Chrome, non la vedono, mentre altri la vedono sulla versione stabile.

Inoltre la funzione sembra sia disponibile solo su Android e non su iOS, per cui non ci sono segnalazioni.