Il vostro gioco preferito funziona sui nuovi PC ARM? Scopritelo qui

Microsoft è convinta: la nuova generazione di PC Windows on ARM è quella buona, e non vuole lasciare nulla al caso. Nell'evento di ieri non solo ha annunciato i primi PC Copilot+ basati sulla nuova architettura e le funzioni IA a loro dedicate, ma anche la collaborazione con Adobe per garantire il supporto nativo della sua fondamentale suite software.

Ma i giochi come andranno? Nelle scorse settimane, la casa di Redmond e Qualcomm hanno presentato diverse demo per rassicurare i gamer, e anche noi abbiamo avuto modo di tastare la bontà del prodotto, ma ora un sito creato da alcuni appassionati vi consente di verificare se e come il vostro titolo preferito funzionerà sui nuovi PC (a proposito, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori giochi per PC).