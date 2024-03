C'è un nuovo modo per vedere le app disponibili per Vision Pro

Anche se non potete ancora acquistare un Vision Pro, ora avete un modo per vedere le app disponibili: Apple ha infatti lanciato la pagina web dell'App Store per visionOS (non c'è bisogno di aspettare il visore di Apple: date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori visori VR sul mercato).

Il sito presenta in alto a sinistra due sezioni: una dedicata ad app e giochi (Apps & Games) e l'altra, Arcade, per i giochi Apple Arcade che possono essere utilizzati su Vision Pro.

Subito sotto, trovate carosello che riassume i contenuti più in vista e a seguire le varie sezioni, le stesse che i proprietari del visore possono vedere dal loro App Store. Ovvero What's New, Hot This Week, Best Apps for Vision Pro, iPhone e iPad Games for Vision Pro, iPhone e iPad Apps for Vision Pro e Don't Miss.