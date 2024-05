Il FWA 5G è la chiave per ridurre il "digital divide" in Italia

Su queste pagine vi comunichiamo spesso gli aggiornamenti sui lavori di Open Fiber nel portare avanti i diversi progetti dedicati a portare la banda ultralarga nelle zone a bassa densità abitativa (sapete come verificare la copertura fibra nella vostra zona?). Come avrete notato, nei nostri articoli comunichiamo l'aggiunta di nuovi Comuni negli elenchi delle zone rilegate sia per quanto riguarda la fibra FTTH che la connettività FWA 5G. E stando a un'analisi di Opensignal è proprio quest'ultima la tecnologia che sta consentendo al Paese di raggiungere i propri obiettivi per ridurre il "digital divide": scopriamo perché.

Cos'è la tecnologia FWA 5G

Tecnologie a confronto. Fonte: TIM

Quando si parla di banda ultralarga si intende una connessione che ha una velocità minima in download di 30 Mbps, e per questo il nostro Governo, nell'adottare il Piano per la Banda Ultralarga (BUL), ha adottato diverse tecnologie da utilizzare a seconda delle zone: FTTH (Fiber to the Home), e FWA (Fixed Wireless Access). Quest'ultima è una connessione che abbina la rete in fibra ottica alle frequenze radio, utilizzando antenne da collocare nelle abitazioni (utile nelle zone rurali, le cosiddette aree bianchissime). Un recente rapporto di Opensignal ha mostrato come il passaggio da FWA basata su LTE a FWA 5G ha migliorato significativamente la velocità e la qualità del servizio per gli utenti di questa tecnologia. In questa analisi, la società ha incluso tutti i fornitori di banda larga che offrono la tecnologia di accesso elencata sul mercato, come EOLO e Linkem (inc. Tiscali), che forniscono solo servizi FWA 5G, e Vodafone, Fastweb e WindTre, che forniscono anche servizi di telefonia mobile.

Il confronto tra FWA LTE e FWA 5G

Iniziamo a vedere come l'adozione della tecnologia FWA 5G abbia cambiato la connessione degli utenti. Opensignal ha preso in esame tre indicatori: consistenza nella qualità del servizio e velocità di download e upload. Stando ai dati raccolti, la tecnologia FWA 5G offre un livello di esperienza completamente diverso rispetto alla FWA nel suo complesso (5G e non-5G): le velocità di download che sono più del doppio, e quelle di upload quasi tre volte più veloci. L'aumento significativo è evidente anche nella consistenza del servizio, una metrica espressa in percentuale che indica se la rete supporta i requisiti comuni delle applicazioni a un livello "sufficientemente buono" da consentire agli utenti di mantenere (o completare) varie attività tipiche sui propri dispositivi. Come si vede dal grafico, la tecnologia FWA 5G consente all'80,3% degli utenti di ottenere un'esperienza sufficiente, contro il 65% della FWA nel suo complesso.

Come si paragona la tecnologia FWA 5G con la fibra FTTH e la FTTC / DSL

Opensignal ha poi confrontato l'esperienza degli utenti mentre erano collegati a diverse tecnologie di accesso: Fibre-to-the-Home (FTTH), 5G Fixed Wireless Access (5G FWA) e Fiber-to-the-Cabinet / xDSL (FTTC/xDSL). Come si vede dal grafico sottostante, le velocità della tecnologia FWA 5G sono in linea con quelle della connettività FTTC / DSL, ma il dato più interessante è la qualità del servizio, simile a quello della fibra FTTH. Questo significa che gli utenti possono completare con successo le loro attività come se collegati alla fibra, il che è l'obiettivo principale del Piano Banda Ultralarga. Stiamo parlando di una percentuale di utenti dell'80,3% rispetto al 79.,9% degli utenti in fibra FTTH contro il 73,7% di quelli connessi con tecnologie FTTC / DSL. Le velocità di download in fibra FWA sono invece di 56,3 Mbps, contro i 54,4 Mbps in FTTC / DSL e 110,4 Mbps in fibra FTTH, e quelle di upload sono di 24,3 Mbps, contro i 20,2 Mbps in FTTC / DSL e i 101,8 Mbps in FTTH.

C'è un altro dato interessante: le differenze della consistenza della qualità della connessione durante la giornata. Come si vede dal grafico sottostante, mentre gli utenti connessi in fibra FTTH o con FTTC / DSL osservano un calo della qualità durante le ore di punta, quelli connessi in FWA 5G riportano una qualità tutto sommato costante.

L'adozione della connettività FWA 5G e il futuro

Ma quanto è attualmente adottata la tecnologia FWA 5G in Italia? La maggioranza delle connessioni in FWA è ancora non-5G, ma la situazione sta rapidamente cambiando. Teniamo presente che l'obiettivo è di offrire velocità di download fino a 1 Gbps e velocità di upload fino a 200 Mbps a 8,5 milioni di famiglie, su 26 milioni, entro il 2026. Alla fine dello scorso anno, 4,2 milioni di linee residenziali in Italia erano ancora servite con velocità a banda larga commercializzate inferiori a 100 Mbps - secondo i dati del primo trimestre del 2024 pubblicati dall'AGCOM. L'anno scorso la tecnologia FWA rappresentava oltre l'11% del mercato italiano della banda larga, ovvero più di 2,1 milioni di connessioni, con una crescita su base annua di quasi l'8%. La tecnologia FWA 5G sta diventando quella più adottata, il che è stimolato anche dall'approvazione da parte dell'AGCOM per l'accordo tra Open Fiber e Iliad, che consente al primo di noleggiare frequenze 5G nella banda 26GHz dal secondo. Fastweb e EOLO hanno inoltre stabilito una partnership strategica per iniziare a utilizzare le risorse mmWave di Fastweb nella banda a 26 GHz, che la società ha acquisito nel 2018.