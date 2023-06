Qual è la situazione dei titoli sponsorizzati da AMD per il supporto ad NVIDIA DLSS?

NVIDIA, con il rilascio della prima versione del DLSS, da qualche anno ha dato il via ad una delle più importanti rivoluzioni recenti nel mondo del gaming su PC. La concorrenza ha successivamente risposto con il rilascio da parte di AMD dell'FSR e dell'XeSS da parte di Intel, la quale tra le tre è anche l'ultima azienda arrivata nel mercato delle GPU. Queste tre tecnologie, seppur concettualmente diverse, nascono tutte con il fine comune di migliorare la qualità visiva dell'immagine lavorando su un rendering a risoluzione inferiore per far guadagnare fluidità all'esperienza di gioco. Se in un primo momento le aziende hanno dato più importanza nell'avere la propria tecnologia implementata in esclusiva sui titoli videoludici AAA, adesso è ''più facile'' trovare videogiochi che dispongono del supporto a tutte e tre le soluzioni.

Come però emerge da un articolo di Wccftech, non tutte le aziende sono aperte nella stessa maniera alla concorrenza per l'integrazione in un determinato titolo, pur confermando un approccio opensource alle proprie tecnologie.

NVIDIA dal canto suo è l'azienda che più ha lavorato sulla diffusione del DLSS, infatti supporta la libreria di giochi più ampia tra i competitor, e risulta la più disponibile all'implementazione di tecnologie dei competitor. Infatti con il rilascio di Streamline, un framework che semplifica l'integrazione di più tecnologie di super-risoluzione, NVIDIA aiuterà gli sviluppatori e i modder non solo con l'implementazione del DLSS ma anche di FSR e XeSS nei titoli. C'è però da sottolineare anche quanto il DLSS di NVIDIA sia tecnologicamente più avanti rispetto alle offerte della concorrenza, quindi probabilmente consapevoli della superiorità del proprio prodotto non temono il confronto con terzi.

D'altro canto AMD, pur dichiarando apertura al supporto della tecnologia dei competitor, non risulta allo stesso modo disponibile. Infatti alcuni titoli recenti AAA come Resident Evil 4, Dead Island 2 e Star Wars: Jedi Survivor, giochi partner di AMD, dispongono esclusivamente del supporto ad FSR.

In aiuto ai possessori di schede video NVIDIA ci sono i modder per permettere l'integrazione del DLSS anche in titoli non ufficialmente supportati, com'è già possibile constatare cercando online.

È chiaro come i videogiocatori non vogliano trovarsi limitati nell'utilizzo e nella sperimentazione di nuove tecnologie, così da avere modo di testare personalmente la scelta migliore ed il tempo andrà a premiare l'azienda che meglio avrà imparato dalle risposte del mercato.